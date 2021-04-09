خالد النبوي في حالة حرجة..مصادرمقربة تؤكد إنها مضاعفات "كورونا"

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أعلنت زوجة الفنان المصري خالد النبوي منذ ساعات، تعرض النبوي لوعكة صحية حادة وطالبت الجمهور بالدعاء له قائلة "خالد تعبان قوي ادعوا له".

ورغم ترجيح أن تكون مشكلة خالد الصحية متعلقة بالقلب، وحاجته لإجراء قسطرة جديدة، لكن مصادرمقربة أكدت إصابته بفيروس كورونا، وانه يعاني من مضاعفات خطيرة، استدعت نقله بشكل عاجل للمستشفى. يذكر أن خالد شارك أخيرا في احتفالية نقل المومياوات.

وفي السياق نفسه أعلنت الفنانة روبي، إصابتها بفيروس كورونا، واكتشافها للحالة قبيل حفل ضخم كانت ستحييه يوم الثلاثاء الماضي واضطرت لالغاء الحفل وعدد من الإرتباطات الفنية مما تسبب في خسائر مادية كبيرة.

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