حصان "موسى" يضع صناع العمل ومحمد رمضان في موقف حرج

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

تسبب مشهد من العرض الترويجي لمسلسل " موسى" بعاصفة من الجدل والهجوم، على النجم المصري محمد رمضان، الذي يقوم فيه بقتل حصان بطريقة وصفت "بالوحشية". وتسبب المشهد بأزمة لصناع العمل مع جمعيات الرفق بالحيوان وخاصة جمعية "رفق في القاهرة والجيزة" التي أصدرت بيانا شديد اللهجة تعبر فيه عن استيائها من الأمر.

ورفضت الجمعية في بيان لها "الوحشية" التي تظهر في المشهد مطالبة بتوضيح عاجل، خاصة أنه بعد إطلاق العيار الناري تجاه الحصان يندفع إلى الخلف بقوه ويسقط بشكل قاسي علي الارض".

طبيب الخيول ومقدم برنامج "60 شو" حاتم ستين اكد عبر صفحته الرسمية أن الحصان في برومو مسلسل "موسى" تم تخديره في هذا المشهد وحالته الصحية جيدة ، وقال أنه سيقوم بنشر صورة الحصان قريبا للإطمئنان عليه.

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