أصالة تنهي خصومتها من أنغام : اعتذار للغالية أنغام لقد أخطأت التّقدير

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

اعتذرت الفنانة السورية، أصالة نصري، من الفنانة المصرية أنغام، منهية خصومة استمرت عامين. ونشرت أصالة صورة لأنغام مع أولادها عبر حسابها على "إنستغرام"، وكتبت، "بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير.. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبدالرحمن على اللي صار.. لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر ..وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض.. كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة)".



وسارعت أنغام بالرد على أصالة بإعادة نشر اعتذار الأخيرة، وكتبت على حسابها في "انستغرام"، "كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الإعتذار وبرغم كل اللي حصل ماقدرش غير إني اقبل اعتذارك وعفا الله عن ما سلف".

بدأت قصة الخلاف بين الثنائي الفني الذي جمعتهما علاقة صداقة، بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، والذي كان متزوجا من ابنه شقيق المخرج طارق العريان الزوج السابق لأصالة، مطلع العام الماضي.

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