القضاء يحسم موقف رامز جلال وهؤلاء بعض ضحاياه

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

بعد صراعات قضائية، انتهت أزمة الفنان رامز جلال، مع نقابة الإعلاميين المصريين، حيث قضت محكمة القضاء الاداري، إنهاء الخصومة، وإبطال قرار نقابة الاعلاميين منعه من ممارسة النشاط الإعلامي ووقف برنامجه. وبموجب القرارلن يخضع رامز لسلطة نقابة الاعلاميين، وسيمارس عمله وبرنامجه بشكل طبيعي.

يذكر أن رامز جلال انتهى من تصوير حلقات برنامجه الجديد في المملكة العربية السعودية، ويقوم رامز وفريق عمله حاليا بمونتاج الحلقات ليتم الانتهاء من حلقات الأسبوع الأول قبل شهر رمضان.

وتم الكشف عن بعض نجوم البرنامج ومنهم سمية الخشاب، واحمد سعد، وويزو، وعدد من نجوم الكرة مثل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، وقفشة، ومحمد هاني ومروان محسن، وفرجاني ساسي، وأشرف بن شرقي.

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