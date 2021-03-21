لكل أم محرومة من «يا ماما» في هذا اليوم.. إليسا تقدم معايدة مختلفة

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

معايدة مختلفة أهدتها المطربة إليسا بمناسبة يوم الأم الذي يصادف اليوم 21 مارس، إذ أهدت الدمعات والدعوات إلى المحرومات من سماع كلمة «يا ماما» في وطنها لبنان، لغياب أبنائهن لأسباب كثيرة.

وغرّدت النجمة اللبنانية عبر حسابها على «تويتر» اليوم الأحد: «لإم الشهيد، لإم المخطوف، لإم المغترب، لكل إم محرومة من كلمة يا ماما بهالعيد، منهدي دمعاتنا وصلواتنا. البلد اللي فيو أمهات حزانى منو وطن مكتمل... الله يعطيكن العزاء».

وحظيت كلمات إليسا بتفاعل لافت من متابعيها، بعد نشرها مباشرة، خصوصاً أن الفنانة تحرص على المشاركة في المناسبات المختلفة، وكذلك في الأزمات التي تلاحق بلدها لبنان.

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