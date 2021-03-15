روبي تستعد لفوازير رمضان.. بعد «الأيقونتين» نيللي وشريهان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بعد نجاح ألبومها الجديد «حتة تانية»، تستعد الفنانة روبي لتقديم فوازير رمضان هذا العام.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة «تالنت ميديا برودكش» المنتج وليد منصور عن تعاقد روبي رسمياً على تقديم فوازير رمضان 2021.

وأوضح أن العمل سيقدم تحت عنوان «فوازير روبي» «تجري حالياً كتابة حلقاته واختيار طاقم الإخراج ومنفذي الاستعراضات وغيرها، من ديكورات وتقنيات تصوير عالمية، لخروج العمل ككل على أعلى درجة من الاحترافية».

وأضاف منصور، في بيان، أن فوازير رمضان كانت واجهة قوية ومميزة لثراء الدراما المصرية ويرتبط بها كل الأسر في العالم العربي «فرغم ضخامة وتكاليف إنتاج حلقات الفوازير حيث تحتاج في كل حلقة تنفيذ مختلف من استعراضات، ملابس، فرق، وديكور، وإضاءة، وألحان وموسيقى، وتأليف، وغيرها إلا أن نجاحها ارتبط بأيقونتين هما نيللي وشريهان وقربهما من قلوب الجمهور المصري والعربي».

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