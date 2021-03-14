وفاة المغني والشاعر السنغالي ثيون سيك

المصدر: دكار - أ.ف.ب

غيّب الموت المغني والشاعر السنغالي ثيون سيك الذي كان على مدى 40 عاماً أحد أهم وجوه الموسيقى السنغالية، إذ توفي الأحد في العاصمة داكارعن عمر يناهز 66 عاماً كما أفاد محاميه عثمان سيي.

وكان ثيون بالاغو سيك أحد أشهر الموسيقيين في البلاد مع يوسف ندور وعمر بين وإسماعيل لو وحتى نجله والي سيك. و«فارق الحياة صباح (اليوم) الأحد جراء مضاعفات مرض كان يعانيه» في مركز «فان» الاستشفائي في داكار.

وكان الراحل خلال سبعينات القرن الماضي مغنياً في أوركسترا «باوباب» التي تميزت بموسيقى السالسا الإفريقية الكوبية بنكهة سنغالية، وأسس في الثمانينات فرقة «رام دام» التي جمعت أنواعاً موسيقية محلية عدة مع الفانك وأحياناً الريغي.

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