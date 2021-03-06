كيم كارداشيان: لهذا تعرضت للتنمر وشبهوني بحوت قاتل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجهت كيم كارداشيان انتقادا لمن يتنمرون على الآخرين وينتقدونهم بسبب أجسامهم، متذكرة تعرضها للإحراج عندما هوجمت بسبب زيادة وزنها نحو 27 كيلوغراما خلال حملها الأول.

وروت كارداشيان بشكل مفصل في منشور على إنستغرام كيف تم تشبيهها بحوت قاتل خلال المراحل الأخيرة من حملها في 2013 ومقارنتها بشكل غير موات مع كيت زوجة الأمير وليام التي كانت حاملا أيضا في ذلك الوقت.

وقالت: "كنت أبكي كل يوم بسبب ما حدث لجسدي وبشكل أساسي بسبب ضغوط المقارنة المستمرة مع ما يعتبره المجتمع الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الشخص السليم وكذلك بسبب تشبيه وسائل الإعلام لي بالحوت".

وأضافت كارداشيان البالغة من العمر 40 عاما: "كنت أشعر بالخجل كل أسبوع بسبب قصص الغلاف التي جعلت عدم شعوري بالأمن مؤلما جدا إلى حد عدم استطاعتي مغادرة المنزل لعدة أشهر بعد ذلك. لقد حطمني حقا"، وفق ما نقلت "رويترز".

وأنجبت كارداشيان ابنتها نورث في يونيو 2013، كما أنجبت ابنها سانت في 2015 ثم أصبح لها طفلان فيما بعد عن طريق أم بديلة.

جدير بالذكر أن كارداشيان تقدمت الشهر الماضي بطلب للطلاق من مغني الراب كاني وست بعد زواج دام نحو سبع سنوات .

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