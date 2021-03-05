صباح فخري بصحة جيدة.. نجله أنس: ما الهدف من هذه الشائعات البغيضة؟

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

أكدت نقابة الفنانين السوريين في بيان رسمي، أن الخبر «السيئ» الذي تم تداوله على نطاق واسع حول وفاة الفنان الكبير صباح فخري، عار عن الصحة، وهو بخير وصحة تامة.

وأعربت النقابة عن استغرابها من هذه الأخبار والمصلحة في ترويجها وتداولها قبل التأكد من مصداقيتها.

وأشارت النقابة إلى أنها تواصلت مع نجل الفنان السوري أنس، لافتة إلى أنه «تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة».

وأبدى أنس فخري - نجل الفنان القدير - في تصريحات صحافية استغرابه من هدف مطلقي هذه الشائعات البغيضة وما يرمون إليه من خلالها.

يذكر أن صباح فخري، يبلغ من العمر 87 عاماً، ويعد واحداً من أبرز الفنانين السوريين والعرب المعاصرين.

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