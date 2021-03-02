ما حقيقة تدهور صحة الفنان المصري عادل إمام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال المُنتج عصام إمام إنه مستاء جدا تداول أخبار مغلوطة متعلقة بالحالة الصحية لشقيقه الفنان عادل إمام، خلال الساعات القليلة الماضية.

ونفى عصام للعربية ما تردد عن تعرض عادل إمام لوعكة صحية، وصعوبة في التنفس، نتيجة التدخين لسنوات طويلة، مؤكداً أن هذا الكلام عارٍ تماماً من الصحة.

وأكد أن "عادل إمام بصحة جيدة، ولا يتعرض لأي وعكات صحية إطلاقاً كما يردد البعض"، مضيفاً: "الزعيم يقضي وقته مع أسرته وأحفاده حالياً".

وناشد الجمهور بعدم تداول الشائعات التي تدور حول الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومراعاة شعور أسرته.

وكانت بعض المواقع الإخبارية تحدثت خلال الساعات الماضية عن تدهور صحة عادل إمام، لافتة إلى أنه يواجه صعوبة في التنفس، ويلجأ أحياناً للتنفس الاصطناعي.

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