فنانون وإعلاميون ينعون "يوسف شعبان".. ومغردون: "نودع بغيابه زمن الفن الجميل"

المصدر: متابعة: هيا بجبوج - دبي

تصدر وسم الفنان المصري #يوسف_شعبان منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك بعد ساعات على إعلان وفاته متأثرا بفيروس "كورونا" عن عمر يناهز تسعين عاما.

ورثى حشد من الفنانين والإعلاميين، الراحل يوسف شعبان، ذاكرين صفاته التي جعلت منه فنانا من الدرجة الأولى وإنسانا من الطراز الرفيع، حيث قال المخرج عمر عرفة في رثائه: "بيقولك معدن البشر بيبان في السفر.. و انا سافرت معاه ابعد بلاد الله.. كوبا.. عرفت النُبل واخلاق ولاد البلد.. كنا بنصور فيلم و للاسف لم يكتمل وتركته وترك العمل من اجلي.. وداعاً لرجل ندُر في هذا الزمان".

وقالت المذيعة مها سراج: "رحم الله صاحب الحضور المميز لم يشبه أحد لم يُقلد أحد كان له لون خاص مدرسة فنية ثقيلة صعب تقليدها او تكرارها رحم الله الفنان الكبير استاذ يوسف شعبان".

وجاء في تغريدة نشرها الممثل يوسف الشريف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعاً يوسف شعبان.. اللهم ارحمه واغفرله وصبّر اهله".

وقالت الفنانة هند صبري في تغريدة أخرى: "إنا لله وانا إليه راجعون، رحم الله الفنان الكبير #يوسف_شعبان قدر ما أسعدنا بأعماله التي لا تنسى، خالص العزاء لأسرته ومحبيه والفن العربي والمصري كله".

وعبر مغردون عن أسفهم وحزنهم لرحيل القامة الفنية، معتبرين أن رحيله يمثل خسارة للوسط الفني، معبرينه رمزا من رموز الوطنية في مصر، فقال أحد المغردين: "كلما غاب واحد من هؤلاء المبدعين نقص منسوب الجمال في حياتنا،وداعاً الفنان الكبير يوسف شعبان".

وجاء في تغريدة أخرى: " #يوسف_شعبان وداعاً للزمن الجميل وأيامنا الحلوة والفن الحقيقي".

واستذكر آخرون مشاهد من أعمال الراحل يوسف شعبان، وشخصياته عبر أفلامه ومسلسلاته ومنها فيلم المشخصاتي،ميرامار، أم العروسة، للرجال فقط، معبودة الجماهير وشخصية محسن ممتاز عبر حساباتهم، معتبرين أن شخصياته عبرت عن واقع حقيقي بخيرها وشرها، فقال أحدهم: "سنشتاق إليك كثيرا فناننا الكبير، رحل الاستاذ يوسف شعبان وعاش محسن ممتاز، رحل الفنان وعاش رمز من رموز الوطنيه المصرية".

وجاء في تغريدة أخرى: "طاقة جبارة تضيء بالخير تارة.. و تشتعل بالشر تارة.. و تأخذك لعالم شخوصه في كافة الأطوار.. رحم الله الفنان المبدع يوسف شعبان".

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر اليوم الأحد وفاة الممثل يوسف شعبان، بعد تدهور حالته إثر إصابته بفيروس "كورونا"، بعد مشوار طويل قدم خلاله أكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى الأعمال المسرحية.

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