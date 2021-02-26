"مشاري البلام" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "رحل من كان صانعا لابتسامتنا"

المصدر: ​ديما منصور - دبي

تصدر وسم الفنان الكويتي #مشاري_البلام قائمة المواضيع الأكثر تفاعلا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب إعلان وفاته بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتفاعل المغردون مع وسم "مشاري البلام"، معبرين من خلاله عن حزنهم على رحيله، وصدمتهم لدى سماعهم لهذا النبأ الذي جاء في اليوم الوطني لدولة الكويت، ما جعل الفرحة ناقصة في هذه المناسبة.

وعبر المغردون عن حزنهم الكبير على رحيل البلام، مشيرين إلى أنه كان صانعا لابتسامتهم، وأنه كان مصدرا للفرح في بيوتهم، فقالت إحدى المغردات: "#مشاري_البلام.. رحلت كل الوجوه الخيرة والتي صنعت ابتسامتنا بلطفها وطيب محتواها.. من تبقى؟؟ فقد انطفت الشموع النيرة.. اللهم ارحمه".

وقال آخر: "اطفئوا التلفاز لم يعد هناك ما يستحق المشاهدة.. رحل من كان صانعا للابتسامة".

وأشار مغردون إلى أن وفاة البلام في اليوم الوطني للكويت، جعل من فرحة هذا اليوم ناقصة بالنسبة لهم، فقال أحدهم: "فرحة الكويت اليوم ناقصة بوفاة مشاري البلام.. عسى ربي يرحمه يارب ويسكنه في جناته".

وقال آخر: "مات في يوم وطني للكويت.. في يوم مميز جدا كما كان هو مميزا.. لكن فرحة هذا اليوم لم تكتمل برحيله.. والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

وأوضح مغردون على أن نبأ وفاة البلام كان صادما بالنسبة لهم على الرغم من أنهم كانوا يتابعون حالته الصحية خلال أيامه الأخيرة، فقالت إحدى المغردات: "كنا ننتظرك حتى تتعافى.. ولكن خبر وفاتك كان صدمة.. فُجعت بالخبر.. الله يرحمه ويغفرله و يرزقه الجنة".

من جانبهم وصف مغردون البلام بالفنان "المبدع"، و"الحقيقي" لتميزه بجميع الأدوار التي أداها، فقال أحدهم: "#مشاري_البلام كان فنان حقيقي ومن القلة المبدعين في أداء كل الشخصيات المسندة إليه.. ليرقد في سلام".

كما أرسل مغردون من مختلف البلدان العربية التعازي للكويت وأهلها بوفاة البلام، فقال أحدهم: "احر التعازي والموساة الى احبتنا في الكويت والى اهله ومحبينه.. خبر يفجع القلب.. كان الله في عونكم".

وتوفي الفنان الكويتي مشاري البلام، اليوم الخميس، بعد أيام من دخوله العناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجاء اعلان الخبر عن طريق الفنان حسن البلام، أحد أقارب مشاري، الذي نشر، في وقت سابق من اليوم على حسابه في موقع التواصل "إنستغرام"، صورة للفقيد معلقا عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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