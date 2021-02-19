المغنية ديمي لوفاتو تكشف اصابتها بـ 3 سكتات دماغية ونوبة قلبية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



قالت المغنية الأمريكية ديمي لوفاتو إنها أصيبت بثلاث سكتات دماغية وأزمة قلبية بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات في عام 2018، وإن الأطباء أخبروها أنها كانت وشك الموت.

وتقول نجمة موسيقى البوب الأمريكية، البالغة 28 عاما، في فيلم وثائقي جديد: "قال أطبائي إن أمامي فقط ما بين 5 إلى 10 دقائق".

وقالت لوفاتو للصحفيين إنها أصيبت بتلف في الدماغ وما زالت تشعر بآثار ذلك.

وكشفت عن أن هذه التأثيرات تشمل حالة من الرؤية الضبابية، التي تعني أنها لا تستطيع القيادة، وتجعل القراءة صعبة عليها.

وكانت النجمة السابقة قد نقلت إلى المستشفى في يوليو/تموز 2018 بعد العثور عليها فاقدة للوعي في منزلها في لوس أنجلوس.

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