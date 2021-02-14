حاتم العراقي لم يفوّت مناسبة عيد الحب

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بمناسبة عيد الحب، أطلق الفنان حاتم العراقي أغنية منفردة جديدة من اللون الرومانسي، حملت عنوان «حبك الي وملكي» تعاون بها مع الشاعر عمار محمد والملحن باقر نجاح الذي تصدى أيضاً للتوزيع الموسيقي.

وحققت الأغنية المصورة «حبك الي وملكي»، وهي من إخراج حسن كشمولة، مليون مشاهدة خلال أول يومين عرض عبر قناة الفنان حاتم العراقي الرسمية على «يوتيوب»، والذي صورها في دبي خلال يوم عمل مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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