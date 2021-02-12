"متلازمة الكوخ".. بلقيس تكشف إصابتها بالمرض خلال العزل المنزلي

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن إصابتها بـ«متلازمة الكوخ» أثناء فترة العزل المنزلي الذي فرضته على نفسها. ونقلت صحيفة "عكاظ" عن بلقيس قولها "أن العزل تسبب في عدم رغبتها برؤية وجهها في المرأة"، وأضافت: «حاولت الخروج من هذه الحالة بجلسات التأمل، وبالفعل تجاوزت المحنة».

وقالت بلقيس في برنامج ET بالعربي أول أمس الاثنين، تنمامى لدي الإحساس بالفشل والإحباط، لتكتشف بعد ذلك أن ما تعانيه هو حالة طبية تعرف بـ«متلازمة الكوخ»، مؤكدة أن زوجها حاول مساعدتها، لكنها لم تستجب لأي أحاديث إيجابية تتلقاها.

يذكر أن هذه المتلازمة عبارة عن مجموعة مشاعر سلبية وضيق مرتبط بتقييد الحركة ومن أعراضها الملل واليأس والقلق وصعوبة التركيز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news