وفاة الفنان المصري علي حميدة عن عمر يناهز55 عاما

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

توفي منذ قليل الفنان المصري علي حميدة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 55 عاما، وأكد نجل شقيق الفنان رحيل الفنانعن عالمنا منذ قليل بحسب " المصري اليوم" وعدد من الصحف المحلية التي نقلت الخبر.

وكان حميدة قد عانى من تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وتم نقله للمستشفى بعد تدخل نقابة المهن الموسيقية.

علي حميدة من مواليد 1965، اشتهر بأغنية "لولاكي" التي حققت وقت طرحها بالأسواق نجاحا كبيرا، وتم بيع 6 ملايين نسخة للألبوم عام 1988، وعلى الرغم من نجاح الألبوم إلا أن حميدة ابتعد عن الأضواء تدريجيا، ومازالت أغنية "لولاكي" أيقونة في عالم الموسيقى.

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