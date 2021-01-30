الموت يفجع الفنان ظافر العابدين في «ست الحبايب»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

نعى الفنان التونسي ظافر العابدين، والدته التي توفيت فجر اليوم السبت.

وكتب النجم التونسي منذ ساعات عبر حسابه على «إنستغرام» ناعياً أمه الراحلة: «البقاء لله.. توفيت والدتي الغالية (عزيزة) فجر اليوم».

وأضاف ظافر، الذي أرفق النعي بصورة تجمعه بالراحلة: «بش نتوحشك برشة.. بش نتوحش عزك وطيبتك وحبك إلي ميوفاوش (الذي لا ينتهي).. نحبك.. ربي يرحمك».

وحرص العديد من جمهور الفنان ومتابعيه على تعزيته في «ست الحبايب»، معربين عن مواساتهم له، داعين للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

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