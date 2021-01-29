وفاة الفنان المصري أشرف صالح

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي الفنان المصري أشرف صالح، صباح اليوم الجمعة، بحسب ما أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وبدأ الفنان الراحل نشاطه الفني في التسعينيات، وعمل بالأفلام السينمائية والمسلسلات والسهرات التليفزيونية، وقدم أدوارا ثانوية مساعدة أغلبها دور الجرسون والضابط والبائع والموظف.

كما قدم الراحل مجموعة من الأفلام، منها: ”لهيب الانتقام“، ”التحويلة“، ”عيش الغراب“، ”أصحاب ولا بزنس“، ”عوكل“، ”العالمي“، ”كتكوت“، كما اشترك في مجموعة من المسلسلات، منها: ”الأبطال“، ”الكومي“، ”إمام الدعاة“، ”السندريلا“، ”أهل كايرو“، ”الصقر شاهين“.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news