وفاة الفنان المصري محمود عبدالغفار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تُوفي اليوم الجمعة، الفنان المصري محمود عبدالغفار، إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عمر ناهز الـ60 عامًا.

وأعلن الفنان المصري منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، أنه سيجري تشييع جثمان الراحل بعد صلاة الجمعة من مسجد الصباح بالهرم ونعاه، من خلال حسابه على ”فيسبوك“ قائلًا: ”محمود عبدالغفار.. الكبير.. مسرح الطليعة“.

يُذكر أن الفنان المصري محمود عبد الغفار، بدأ مشواره الفني في الثمانينات من خلال أدوار ثانوية في السينما والمسرح والتلفزيون، حيث برع في تقديم دور ”الضابط“ و“وكيل النيابة“ و“الطبيب“ و“المحامي“ و“ضابط المخابرات“.

ومن الأفلام التي شارك فيها: ”جذور في الهواء“، و“المنسي“، و“المقامر“، و“اتفرج يا سلام“، وشارك في مسلسلات عدة منها: ”دموع في عيون وقحة“، و“حكايات هو وهي“، و“هارون الرشيد“، و“لا أحد ينام في الإسكندرية“، و“حارة 5 نجوم“.

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