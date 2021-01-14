الفنان السعودي خالد سامي يدخل في غيبوبة بعد تدهور صحته

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي، اليوم الخميس، دخوله في غيبوبة، حيث يرقد في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في مدينة الرياض.

وفالت العتيبي: " للمحبين والأوفياء ولكل من سأل عن وضع خالد سامي، ما زال في العناية ولم يفق من الغيبوبة إلى الآن، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي كل مريض ".

وكان خالد سامي، قد دخل المستشفى، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة، حيث أكدت زوجته، أن حالته الصحية حرجة، إثر تطورات في وضعه الصحي بعد إجرائه عملية زراعة كبد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news