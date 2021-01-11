سميرة سعيد تحتفل بعيدها ال 63 : أشكركم على كل هذا الحب

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

إحتفلت الفنانة سميرة سعيدة بعيد ميلادها الـ63، الذي وافق 10 يناير الجاري، بنشر صورة حديثة لها عبر حسابها بموقع "تويتر" وعلقت عليها قائلة: مع أني عادة لا أحتفل بعيد ميلادي.. لكن كم هو رائع أن أشعر في كل مرة بسعادة وأنا أرى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة.. من كل قلبي أشكركم وكما تمنيتم أن أكون بخير وبصحة. وأضافت: أتمنى لكم جميعًا الصحة وراحة البال وخصوصًا ونحن نمر بهذه الجائحة وأدعو من كل قلبي أن تمر بسلام ونستعيد حياتنا.

يذكر أن روابط المعجبين بفن سميرة سعيد قامت بتنظيم عدة احتفالات على مدار يوم أمس، بمناسبة عيد ميلادها، وتم تداول مقطع فيديو بعنوان "سميرة سعيد نصف قرن من الإبداع" يضم لقطات نادرة من مسيرتها الغنائية منذ كانت طفلة تعرف عليها الفنان عبد الحليم حافظ في المغرب، وتنبأ لها بمستقبل مبهر، ثم حماسة الملحن الراحل بليغ حمدي لتقديمها إلى الجمهور العربي.

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