وفاة المايسترو المصري خالد فؤاد

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفي اليوم السبت الموسيقار والمايسترو المصري خالد فؤاد، عن عمر يناهز 72 عاماً، حسب وسائل إعلام مصرية، وكما أعلن نجله على منشور بـ«فيس بوك».

واشتهر الراحل بموسيقى عدد من المسلسلات والأعمال الدرامية، وقاد فرقاً موسيقية بصحبة العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، من الفنانة الراحلة وردة، مروراً بأنغام والعديد من المطربين.

ونعت المطربة مي فاروق، الموسيقار الراحل، مشيرة إلى أنه كان صاحب «أفضال عليها». وكتبت عبر «فيس بوك»: «لا إله إلا الله الخبر ده صعب جداً المايسترو خالد فؤاد في ذمة الله صاحب أفضال كتير عليا ودائما كان بيفرحني بكلامه وتشجيعه ليا ودعواته ليا لحد آخر مكالمه بيننا الله يرحمك يا حبيبي ويحسن إليك في الجنة ونعيمها.. أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء له».

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