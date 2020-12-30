الفنانة سوسن بدر تلقن متنمّراً تمنى لها الموت درساً
واقعة تنمّر جديدة تعرّضت لها الفنانة سوسن بدر بعد أن نشرت عبر حسابها على «انستغرام»، نعياً للمخرج السوري حاتم علي، الذي رحل أمس الثلاثاء.
وكتبت الفنانة المصرية: «البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جداً.. الله يرحمه»؛ ليرد عليها أحد متابعي حسابها، متمنياً لها الموت، إذ كتب: «عقبالك».
من جانبها؛ لقنت سوسن بدر صاحب التعليق درساً في الرقي عبر ردها عليه، والذي قالت فيه: «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقاءه.. أشكرك على دعائك».
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