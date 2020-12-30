الفنانة سوسن بدر تلقن متنمّراً تمنى لها الموت درساً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

واقعة تنمّر جديدة تعرّضت لها الفنانة سوسن بدر بعد أن نشرت عبر حسابها على «انستغرام»، نعياً للمخرج السوري حاتم علي، الذي رحل أمس الثلاثاء.

وكتبت الفنانة المصرية: «البقاء لله المخرج الموهوب المحترم حاتم علي.. خبر صعب جداً.. الله يرحمه»؛ ليرد عليها أحد متابعي حسابها، متمنياً لها الموت، إذ كتب: «عقبالك».

من جانبها؛ لقنت سوسن بدر صاحب التعليق درساً في الرقي عبر ردها عليه، والذي قالت فيه: «الموت رحمة ولطف من ربنا سبحانه للطيبين، لأنهم بيتمنوا لقاءه.. أشكرك على دعائك».

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