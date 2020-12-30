يسرا اللوزي ترد على صاحب تعليق «أم الطرشة»: فخورة لأنني والدة طفلة صماء

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أثار رد الفنانة يسرا اللوزي على تنمر أحد متابعيها، إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن علق على صورة لها نشرتها على حسابها على «انستغرام»، من كواليس حلقتها من برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، الذي يعرض على قناة «cbc»، وتحدثت خلال الحلقة عن ضعاف السمع من خلال تجربتها مع ابنتها.

وكتب أحد متابعي يسرا اللوزي: «ماشي يا أم الطرشة»، وردت الفنانة المصرية قائلة: «شكراً على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح، أولاً، المصطلح الصحيح والمقبول هو (الصم وضعاف السمع)، وليس (الطرش) أو البكم، ثانياً، أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء أنها علمتني حاجات كتيرة جداً وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

وأضافت: «ثالثاً، البنت (الصماء) دي هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعمل لهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابي في حياة عائلات كتير وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس وما يبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا في المجتمع (المريض للأسف) فبالتالي الطفلة (الصماء) دي ليها إنجازات أثرت على شعب كامل رغم إن عمرها 6 سنين.. يا ريت توضحلي بقى حضرتك أنجزت إيه في حياتك؟ شكراً».

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