المخرج الأميركي أوليفر ستون: تلقيت اللقاح الروسي ضد كورونا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قال المخرج الأميركي أوليفر ستون في حوار مع التلفزيون الروسي في موسكو إنه تلقى اللقاح الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح أنه حصل على الجرعة الأولى من اللقاح الذي يتم تناوله على جرعتين منذ بضعة أيام، مضيفاً أنه سيعود لروسيا للحصول على الجرعة الثانية، كما قاله في حوار مع شبكة تشانل وان، أمس الاثنين.

يذكر أن ستون حصل على ثلاثة جوائز أوسكار عن أفلام «ميدنايت اكسبريس عام 1978» و «بلاتون 1986» و«بورن او ذا فورث اوف جولاي 1989».

وكان ستون قد أثار جدلاً خلال الأعوام الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية بآرائه المؤيدة للكرملين، وشملت إجراء سلسلة حوارات مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين عام 2017، أطلق عليها «حوارات بوتين».

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