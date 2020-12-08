الحزن يخيم على الوسط الفني في لبنان.. إليسا ونانسي والنجوم ينعون جان صليبا

المصدر: بيروت - الإمارات اليوم و«رويترز»

خيم الحزن على الوسط الفني اللبناني لوفاة الملحن والمنتج جان صليبا مساء أمس الاثنين متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت المغنية إليسا على حسابها في تويتر «قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شيء».

وأكملت «ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي».

بينما غرّدت النجمة نانسي عجرم: «تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسّرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك».

أما هيفاء وهبي فقالت: الله يرحمك جان صليبا ويصبّر عيلتك خبر محزن جداً!».

كما نعاه عدد من المغنين اللبنانيين والعرب منهم ديانا كرزون ووليد توفيق وزين العمر وهشام الحاج وعامر زيان وفادي حرب وكذلك الملحن طارق أبو جودة.

وكان الراحل قد دخل إلى المستشفى في نوفمبر الماضي قبل أن تعلن زوجته مايا صليبا في مداخلة تلفزيونية تدهور حالته وتطلب من كل محبيه وأصدقائه الدعاء له بالشفاء.

لحن صليبا للعديد من النجوم اللبنانيين أمثال فضل شاكر وعاصي الحلاني ووائل جسار ووديع مراد وكارول صقر ولورا خليل، كما أسس شركته الخاصة للإنتاج في 1997 التي تعاون من خلالها مع إليسا وهيفاء وهبي وأمل حجازي ومريم فارس.



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