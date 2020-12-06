باسم ياخور وسيد رجب في مقدمتهم.. «المنصة» يكشف نجوم موسمه الثاني

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تطل نخبة من نجوم العالم العربي في الموسم الثاني من مسلسل «المنصة» الذي بدأ تصويره مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد النجاح الذي حققه العمل في موسمه الأول.

ويتضمن الموسم المقبل أدواراً وشخصيات جديدة ستقلب مجرى الأحداث، يجسدها عدد من النجوم من بينهم النجم السوري باسم ياخور ليلعب دور «رمضان»، الشخصية الغامضة، والتي تردد ذكرها ضمن أحداث الموسم الأول من المسلسل الذي عرض على منصة نتفليكس.

كما ينضم للجزء المقبل أيضاً الفنان المصري سيد رجب ليجسّد شخصية جديدة باسم «عز الدين» والتي ستلعب دوراً مهماً في أحداث المسلسل، كما أعلنت شركة «فيلم جيت» للإنتاج، وشركة «الكلمة» للإنتاج.

وتم الإعلان مؤخراً أيضاً عن انضمام النجم أويس مخللاتي لبطولة المسلسل، بالإضافة إلى كل من ميسون أبوأسعد، ونظلي الرواس، ومرام علي، ووائل أبوغزالة، وجفرا يونس، ووائل زيدان، وعدد من النجوم الصاعدة.

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