مجلة بيبول: مايكل بي جوردون أكثر الرجال جاذبية لعام 2020

المصدر: لوس انجلوس - د ب ا

منحت مجلة بيبول الأميركية الممثل مايكل بي جوردون / 33 عاما/ لقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2020. وقال جوردون تعليقا على فوزه باللقب" إنه أمر رائع". وأضاف" الجميع كان يمزح دائما ويقول ربما لن تحصل على هذا اللقب أبدا". ويشتهر جوردون بأفلام " كريد" مع الممثل الشهير سيلفستر ستالوني، وبلاك بانثر.

وقال جوردون، الذي يحب قيادة السيارات والطبخ ولعب الألعاب الإلكترونية، إن سر ثقته في نفسه " إدراك أنه لا يستطيع جعل الجميع سعيدا".

وأضاف" قد يكون لديك جميع النوايا الطيبة في العالم، ومازال يدور حولك جدل أو يحيط به نوع من السلبية، عليك أن تثق في نفسك وأن تفعل ما تشعر أنه الأمر الصحيح".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news