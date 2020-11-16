عبلة كامل: لست مريضة ولم أعتزل «مستنية الدور الحلو»

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

كشفت الإعلامية لميس الحديدي مساء عن تلقيها اتصالًا وصفته بأنه أجمل الاتصالات التي تلقتها أخيرا، من الفنانة عبلة كامل عقب انتشار اخبار عن اصابتها بالسرطان في مرحلة متاخرة وأنها تصارع الموت في صمت ثم كذبت عائلة عبلة الخبر وتحدث زوجها السابق أحمد كمال نافيا الخبر. وجاء في البيان الاعلامي الذي أعلنته من قناة أون على لسان لميس الحديدي:

جالي تلفون، يمكن من أجمل التلفونات اللي جاتلي مؤخرًا..ألو لميس أنا عبلة، أنا عبلة كامل، وعاوزة أحكيلكم عن مشاعري، وأضافت الحديدي قالتلي بالنص: أنا سليمة وصحتي كويسة، مش تعبانة خالص وأنا بقول بالنص لأَنِّي بصراحة كنت حريصة على كلامها بدقة، وهي صوتها فعلًا كان كويس«.

قالت الحديدي إنها طلبت من الفنانة القديرة الخروج للجمهور وطمأنتهم عليها، مضيفة: قلت طيب يا عبلة إطلعي طمني الناس إطلعي إتكلمي، ليه قافلة علي نفسك؟ وردت قائلة، أنا بحب أمثل بس، قالت أهم جملة: أنا مبعرفش أعمل عبلة، بعرف أمثل بس، وفضلت شوية أحاول أفهم الجملة، بس الجملة واضحة هي ممثلة على الشاشة لكن في الحقيقه هي إنسانة وام عادية جدًا، مش عاوزه تبذل مجهود تاني علشان تظهر أو تتكلم أو تتصور وده مجهود، الأضواء مجهود، وده تفسيري أنا مش كلامها.

كما سألتها الحديدي في معرض المكالمة عن حقيقة اعتزالها، وردت الفنانة:»لا طبعًا، أنا بحب التمثيل جدًا، ولو جالي دور حلو أكيد هشتغله، بالعكس أنا شوفت مسلسلات رمضان اللي فات ولقيت فيها حاجات كتير جميلة جدًا ومتنوعة، لكن مفيهاش دور يناسبني، وأنا مستنية دور حلو".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news