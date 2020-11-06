نجوم ومشاهدون يحتفون بمسلسل «ما وراء الطبيعة».. ويتذكّرون «العرّاب»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بحفاوة استقبل عشّاق «العرّاب» الدكتور أحمد خالد توفيق، أمس، عرض الحلقة الأولى من مسلسل «ما وراء الطبيعة» على شبكة «نتفليكس»، والمأخوذ عن سلسلة المبدع المصري الراحل.

وحظيت شخصية الطبيب رفعت إسماعيل باهتمام لافت من المتابعين، والتي يؤدي دورها الممثل أحمد أمين، إذ أشاد مشاهدون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بأداء بطل المسلسل المتميز.

ولم يغب كذلك نجوم ومشاهير عن حالة الاحتفاء بـ«ما وراء الطبيعة»، إذ أشاد النجم المصري آسر ياسين بحلقات العمل. وغرّد على حسابه على «تويتر»: «لسه متفرج على أول حلقة من ما وراء الطبيعة، واتبسطت جداً إني شفت رفعت إسماعيل لحم ودم، مبروك لعمرو سلامة ومحمد حفظي».

وبدأت «نتفليكس»، أمس الخميس، في عرض حلقات «ما وراء الطبيعة»، والذي يعد أول عمل مصري من إنتاجها، في خطوة ضمن استراتيجية خدمة البث الرقمي للشرق الأوسط.

ويدور المسلسل حول (رفعت إسماعيل) وهو طبيب ساخر وسريع البديهة، تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤلات عندما يتعرّض لظواهر غير طبيعية.

وبيعت من سلسلة روايات «ما وراء الطبيعة» أكثر من 15 مليون نسخة.

وبالتزامن مع عرض المسلسل، نشر الروائي أحمد مراد، مؤلف «الفيل الأزرق» و«1919»، صورة للراحل أحمد خالد توفيق، على حسابه بـ«فيس بوك»، وكتب: «مبروك يا دكتور، ما وراء الطبيعة، ارقد في سلام يا صديقي العزيز».

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