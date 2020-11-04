"نعم تمت الخطوبة".. نسرين طافش تنفي ارتباطها برجل أعمال كويتي

المصدر: متابعة- الامارت اليوم

نفت الفنانة السورية الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين حول ارتباطها برجل الأعمال الكويتي فواز الهويساوي رئيس نادي توتنهام الانكليزي، وأكدت طافش في تغريدة لها ان خطيبها ليس من الوسط الفني أو الرياضي أو السياسي ولايحمل جنسية اي دولة خليجية وقالت " شاء الله ان يجمعنا الحب سويا والزواج قريبا". وذكر مصدر مقرن من طافش أن الخطبة تمت بالفعل في وقت سابق، ولكن بشكل اقتصر على الأهل والأصدقاء، ومن المتوقع أن يتم حفل الزفاف نهاية العام الجاري، وأن نسرين سوف تعلن هوية الزوج إلى الجمهور في الوقت المناسب.

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