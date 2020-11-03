زوجة هاني سعد الأولى بعد زواجه من درة : أنا وهاني ما اتطلقناش

المصدر: متابعة الإمارت اليوم

ردت السيدة منة هشام، الزوجة الأولى للمهندس هاني سعد، زوج الفنانة درة، على الشائعات التي انتشرت على منصات التواصل الإجتماعي بأنها إنفصلت عن زوجها بعد إعلان زواجة من درة، وأصدرت توضيحا قصيرا عبر حسابها في "فيس بوك" أكدت فيه أن الطلاق لم يقع كما روج البعض، قالت: "ردا على الشائعات .. أنا وهاني ما اتطلقناش"، لكنها سرعان ما حذفت كل المنشورات وإغلاق خاصية قبول طلبات الصداقة، وقامت بتحويل حسابها على إنستغرام إلى "خاص" بعدما حصل منه عدد من رواد السوشيال ميديا على عدة "صور عائلية" تظهرها برفقة زوجها وأولادها الثلاثة.

وهاني سعد مهندس معماري و رجل أعمال، حاصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية، يمتلك شركة معمارية أسسها عام 2003، مختصة في مجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news