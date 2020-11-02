أمل عرفة تكشف موعد طلاقها الحقيقي من عبد المنعم عمايري

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

كشفت الفنانة السورية أمل عرفة عن أسرار تخص زواجها الأول من الفنان السوري عبد المنعم عمايري، وقالت في حوار إذاعي أن تاريخ إنفصالها الحقيقي عن عمايري سبق تاريخ إعلان إنفصالهم حيث أن الطلاق حصل عام 2013 ولكن إعلان الطلاق كان في عام 2015.

وأضافت عرفة أنها عاشت تجربة صعبة خلال فترة الإنفصال والإعلان عنه مع عمايري الذي يجمعها به قصص خذلان ونجاحات كبيرة. وتابعت بأن كل منهما قدم أقصى ما لديه لإستمرار الحياة الزوجية، وأنها مازالت على تواصل معه. لافتة بأن عبد المنعم عمايري كان لها السند خلال فترة رحيل والديها وعاشت معه أجمل لحظات العمر من الزواج والأولاد والعمل.

أما عن تكرار تجربة الزواج قالت عرفة بأن إبنتيها مريم وسلمى يطالبوها بالزواج مرة أخرى. مؤكدة بأن لا مانع لديها إن حصلت خلال الصدفة، وأنها لا تقوم بالبحث عن الشخص.

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