محطات في حياة شون كونري.. من عامل بسيط إلى أسطورة السينما

المصدر: لندن - وكالات

بمجرد إعلان خبر رحيل أسطورة السينما، شون كونري، اليوم السبت، تدفقت الكلمات والتعازي، تحيةً لواحد من أعظم نجوم السينما في جيله.

وقال رئيس وزراء اسكتلندا السابق، أليكس سالموند، عن شون كونري الذي توفي عن 90 عاماً: «هو أعظم اسكتلندي في العالم، وآخر نجوم هوليوود الحقيقيين.. كان شديد الوطنية ومفكراً عميقاً وإنساناً متميزاً».

نشأ شون كونري في منطقة فقيرة في إدنبره، إذ عمل ببعض المهن البسيطة، مثل تلميع النعوش وبيع الحليب والحراسة، قبل أن تساعده هوايته كمال الأجسام في دخول مجال التمثيل، إذ صار أحد أكبر النجوم في العالم.

وجاء في رسالة على حساب في «تويتر» يديره محبو الممثل روجر مور الذي جسد شخصية جيمس بوند أيضاً، وتوفي عام 2017 «كم هو حزين سماع نبأ وفاة السير شون كونري».

وتابعت الرسالة «بقي هو وروجر صديقين لعقود وكان روجر يؤكد دائماً أن شون كان أفضل من أدى دور جيمس بوند على الإطلاق».

وكان شون كونري، أول من جسّد على الشاشة الكبيرة دور العميل السري جيمس بوند الذي قدّمه في سبعة أفلام.

وعلى مدى أربعة عقود لعب سلسلة من الأدوار الجديرة بالتقدير، إلى جانب شخصية بوند المشهورة. وحصل على جائزة الأوسكار عن أدائه لدور شرطي صارم من شيكاغو في فيلم «المنبوذون» (1987).

وكان عمره 59 عاماً عندما أعلنت مجلة بيبول أنه «الرجل الأكثر جاذبية» في عام 1989.

وحصل الممثل الاسكتلندي الذي حاز لقب فارس في عام 2000، على مكافآت كثيرة خلال مسيرته التي استمرت عقوداً، ومن بينها جائزة أوسكار سنة 1988 عن أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم «ذي أنتاتشابلز». كذلك نال ثلاث جوائز غولدن غلوب وجائزتي بافتا.

وأدى دور البطولة في «ذي هانت فور ريد أكتوبر» و«إنديانا جونز أند ذي لاست كروسايد» و«ذي روك 2».

ولم يشتهر شون كونري بأدواره السينمائية فحسب، لكن بدعمه أيضاً لاستقلال اسكتلندا عن بريطانيا. وقالت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن: «كان شون أسطورة عالمية، لكن أولاً وقبل كل شيء كان اسكتلندياً وطنياً وفخوراً. كان حضوره الشامخ في افتتاح البرلمان الاسكتلندي علامة على تفانيه لبلاده. كان مدافعاً طوال حياته عن اسكتلندا مستقلة وأولئك الذين يشاركوننا هذا الاعتقاد مدينون له بالامتنان».

بينما قال منتجا جيمس بوند مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكولي: «كان وسيظل يُذكر دائماً على أنه جيمس بوند الأصلي الذي بدأ دخوله الذي لا يُمحى في تاريخ السينما عندما أعلن تلك الكلمات التي لا تُنسى: الاسم بوند... جيمس بوند».

أما الممثل الأسترالي هيو جاكمان، فقال: «لقد نشأت على الولع بشون كونري. أسطورة على الشاشة وخارجها.. ارقد في سلام».

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