صور.. ليلى علوي تظهر في مهرجان الجونة ب "جمبسوت" ارتدته قبل 25 عامًا

المصدر: متابعة- الامارات اليوم

ظهرت الفنانة ليلى علوي التي تشارك في مهرجان الجونة السينمائي في "جمبسوت" برتقالي اللون كانت قد ارتدته قبل 25 عاما في إحدى المناسبات. وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة التي نشرتها علوي على "انستغرام" على نطاق واسع وبدا الاختلاف واضحًا بين تنسيق الإطلالتين، حيث ارتدت في الإطلالة الأولى "جمبسوت" مع عقد عقيق وأقراط باللون الأسود، أما في الإطلالة الثانية خلال حضورها فعاليات مهرجان "الجونة السينمائي" ارتدته مع نظارة شمس، وتصفيفة شعر إنسيابي

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