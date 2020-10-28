يسرا تبحث عن "حرّيف تمثيل"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

دشنت يسرا، الممثلة المصرية، على هامش مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي، مسابقة "حرّيف تمثيل" دعما للمواهب الشابة، ومن أجل فتح الباب أمامهم للمشاركة في أعمالها، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات.

وتعتمد مسابقة "حرّيف تمثيل" على تسجيل المتسابق مقطع فيديو لمشهد تمثيلي قصير، يحاكي شخصيةً في أحد أفلام ومسلسلات يسرا.

وبعد مرحلة التصويت، يتمُّ إعلان الفائز، وتحميل الفيديو على الموقع الخاص بالخدمة.

وستختار يسرا فائزًا آخر، ليقدما معًا تجربة أداء تمثيلي أمامها، ينال الفائز منهما فرصة التمثيل معها في مسلسل، يُعرض في رمضان المقبل.

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