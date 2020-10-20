بالفيديو..بعد نجاح «يا حبيبي».. محمد رمضان في دبي لمشاريع فنية جديدة

المصدر: دبي- الامارات اليوم

وصل النجم المصري محمد رمضان إلى دبي، الليلة الماضية، ضمن جولة للتحضير لعدد من المشاريع الفنية الجديدة، وذلك بعد النجاج الكبير الذي الذي حققته أغنيته «يا حبيبي» التي صورها في مواقع مختلفة من دبي، بالتعاون مع مغني «الهيب هوب» العالمي ميتر جيمس.



وكان بطل «البرنس» و«نسر الصعيد» محمد رمضان الذي حصل على الإقامة الذهبية في الإمارات، قد أكد خلال مؤتمر صحافي في فندق «فيرساتشي دبي»، عن نيته تنفيذ العديد من المشاريع الفنية في دبي التي تتوافر فيها جميع الإمكانات ومواقع التصوير العالمية الفريدة، مشيراً إلى أنها تقدم تسهيلات كاملة لتسهيل إنجاز الأعمال الفنية وهذا ما لمسه خلال تصوير أغنيته «يا حبيبي»، الأمر الذي مكنه من إنجاز تصويرها في وقت قياسي.



ووجّه رمضان الشكر لدولة الإمارات عامة، ودبي خاصة، على منحه الإقامة الذهبية طويلة الأمد وحسن الضيافة وجميع التسهيلات المقدمة، معتبراً أن «مصر والإمارات قلب واحد»

بعد نجاح «يا حبيبي».. محمد رمضان في دبي لمشاريع فنية جديدة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/e61G6QKde0 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 20, 2020

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