درة تخوض تجربة الأزياء بالتعاون مع "كوجاك"

المصدر: متابعة - حياة الحرزي

تجربة جديدة كليا، تخوضها لأول مرة النجمة التونسية درة زروق، بدخولها عالم الأزياء والموضة، الذي اقتحمته أخيرا، بالتعاون مع مصمم الأزياء المصري مهند كوجاك، الذي سبق له أن كان الراعي الرسمي لإطلالات عدد من الفنانات بطريقة ولمسات " درامية" خارجة عن المألوف، كانت مصدر انتقادات وسخرية واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي. تراهن النجمة التونسية اليوم على موقعه المثير في عالم الأزياء والموضة في مصر، لطرح أولى مجموعاتها من التصاميم الأنثوية الحديثة، التي تنسجم مع أناقة المرأة العربية لتحمل اسم "رومنتيك"، مؤكدة أنها استوحتها بالتعاون مع مهند كوجاك من الأناقة الكلاسيكية التي تحبذها باستمرار وتعتبرها أيقونة الأنوثة المعاصرة، بتفاصيل خاماتها الفخمة مثل الدانتيل الذي مزج في المجموعة بطابع حداثي متمرد يناسب متطلبات المرأة العصرية الباحثة عن التفرد.

يذكر أن المجموعة الجديدة التي طرحتها درة مساء الجمعة الماضي، ستكون عبارة عن مجموعة محدودة من الأزياء، فيما لم تكشف النجمة عن أي تفاصيل تتعلق ببقية المجموعة أو موعد طرحها الكامل، مكتفية بتشويق جمهورها ببعض صور المجموعة الجديدة، التي نشرتها الفنانة على صفحاتها الاجتماعية معلقة بالقول "رومانسية".

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