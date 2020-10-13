سعد لمجرد يعلق على إلغاء حفله في مصر: "لا شيء يهز القلب المبتسم"

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

علق الفنان سعد لمجرد على قرار إلغاء حفله الغنائي في مسرح "كايرو شو" في مصر، بعد ضغط كبير وحملة واسعة على منصات التواصل الإجتماعي من خلال هاشتاغ "سعد لمجرد مغتصب".

وقال لمجرد عبر حسابه على تويتر: "لا شيء يهز القلب المبتسم"، وتابعها بعدد من الهاشتاجات منها، حبي لجميع جمهور في كل مكان وعلامة هاشتاغ مصر".

وكانت الصفحة الرسمية لمسرح "كايرو شو"، حذفت بوستر حفل سعد لمجرد في مصر، الذي تنظمه بمناسبة مرور عامين على إنشائه، بعد الهاشتاغ الذي يصف لمجرد بـ"المغتصب".

يذكر أن خبر الإعلان عن حفل لسعد لمجرد في مصر، أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق بعض المغردين هاشتاغ "مش عايزين لمجرد في مصر" لمقاطعة الحفل، وذلك بسبب اتهامه في عدد من قضايا الاغتصاب والذي تعرض للعقوبة بسببها.

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