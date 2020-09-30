محمد رمضان براءة.. من تهمة سبّ الطيار

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

برّأت محكمة مصرية، اليوم، الفنان محمد رمضان من تهمة سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر.

وقضت محكمة جنح مستأنف الدقي بقبول الاستئناف المقدم من رمضان على حكم حبسه سنة وتغريمه ٢٠ ألف جنيه، في اتهامه بسبب وقذف أشرف أبواليسر شكلاً، وفي الموضوع قضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

يشار إلى أن قضية محمد رمضان والطيار، كانت قد أثارت الجدل في مصر، بعد نشر الفنان مقطع فيديو وهو يقود الطائرة، ما أدى إلى إيقاف الطيار عن العمل، وأخذت القضية مسارات أخرى قضائية.

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