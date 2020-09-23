رامز جلال يكشف عن «الهزار» الجديد: لا تخافوا

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

كشف الفنان رامز جلال عن عمله الجديد، بعيداً عن برامج المقالب الرمضانية، والذي سيكون عملاً سينمائياً.

ونشر النجم المصري «البوستر الدعائي» لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «أحمد نوتردام».

وكتب رامز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ ساعات: «بسم الله توكلنا على الله والله المستعان، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فيلم #احمد_نوتردام.. قريباً.. لا تخافوا.. ولكن هزروا!!».

واختتم الفنان تعليقه على الفيلم الجديد، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، بـ«ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر».



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