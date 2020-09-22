الجسمي يحتفل باليوم الوطني السعودي على شاطئ الرأس الأبيض: نغني فخراً بالمملكة الحبيبة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

على شاطئ الرأس الأبيض في مدينة ينبع السعودية، ووسط أجواء البحر الجميلة، رسم النجم الإماراتي حسين الجسمي السعادة على وجوه الجمهور السعودي، محتفلاً باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال الجسمي إن «الفرحة اليوم فرحة وطن واحد»، متنقلاً برفقة فرقته الموسيقية بين مجموعة من أغنياته، ومن بينها «بالبنط العريض» التي طلبها الجمهور مرات عدة خلال الحفل، ولبى الفنان الإماراتي وقدم الأغنية أكثر من ثلاث مرات وسط تفاعل كبير من جمهور السفينة السياحية «كروز» العملاقة على شواطئ البحر الأحمر.

وعبّر الجسمي خلال الحفل الساحلي عن سعادته بالمشاركة بحفل جماهيري باحتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ90. وقال: «فرحتنا فرحة وطن واحد ونبض واحد، أبحرنا معاً بكل محبة وشوق، لنحتفل ونغني فخراً بالسعودية الحبيبة».

وجاء الحفل الغنائي وسط إجراءات احترازية عالية من فيروس كورونا من قبل الجهات الصحية المتخصصة في المملكة، وتحت تنظيم شركة روتانا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news