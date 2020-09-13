الأردن يستجيب لمناشدات جمهور محمد الختوم.. نقل الفنان إلى «الحسين الطبية»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

بعد مناشدات من جمهوره ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، نقل الفنان الأردني محمد الختوم، اليوم، إلى مدينة الحسين الطبية، لعلاجه من التليف الرئوي الذي يعاني منه منذ فترة.

وأوردت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم، أنه بتوجيهات ملكية، نقلت كوادر الخدمات الطبية الملكية الفنان الختوم من منزله في إحدى ضواحي العاصمة عمان، بواسطة سيارة إسعاف مزودة بفريق طبي وتمريضي إلى مدينة الحسين الطبية.

يشار إلى أن وسم #علاج_الفنان_محمد_الختوم كان قد حظي بتفاعل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وطالب روّاد ومغرودن بضرورة علاج الفنان الذي تتطلب حالته رعاية خاصة وتدخلاً سريعاً، مشيرين إلى أنه يرقد في بيته مستعيناً بجهاز يساعده على التنفس، ويحتاج إلى زراعة رئة، مؤكدين أن الفنان أعطى الكثير للدراما، واشتهر بالعديد من الأدوار في أعمال بدوية.

كما ناشد ذوو الختوم، الملك عبدالله الثاني عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بنقل الختوم إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجه.

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