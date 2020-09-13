«يا حبيبي» محمد رمضان في المركز الأول بـ 15 دولة.. وتتجاوز 7 ملايين مشاهدة

المصدر: متابعة - حياة الحرزي

نجحت أغنية النجم محمد رمضان «يا حبيبي» التي صورها كاملة وأطلقها في دبي، في تحقيق رقم كبير من المشاهدات بعد أيام من طرحها، كما تصدرت المركز الأول في نحو 15 دولة.

ووصلت الأغنية التي قدمها الفنان المصري مع النجم الفرنسى مايتري جيمس، إلى ما يفوق السبعة ملايين مشاهدة.

وبهذه المناسبة، احتفلت جوائز الموسيقى العالمية (World Music Awards) بهذا الإنجاز الذي حققه رمضان، وبتصدر «يا حبيبي» المركز الأول في 15 دولة، إذ نشرت على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «حقق ملك يوتيوب المصري محمد رمضان أكثر من 7 ملايين مشاهدة على يوتيوب من خلال تعاونه الجديد «يا حبيبي» مع النجم الفرنسي مايتري جيمس، بعد أن احتل المركز الأول فى 15 دولة»، مشيرة إلى أن رمضان حصد أكثر من 3.3 مليارات مشاهدة على قناته على يوتيوب، ويعد الفنان العربي الأكثر متابعة، لافتة إلى أن مشاهدات الأغنية الجديدة وصلت إلى أكثر من مليون مشاهدة على «يوتيوب» فى أول 12 ساعة لطرحها.

من جهته، عبر محمد رمضان، مساء أمس السبت، عن سعادته بنجاح وانتشار أغنيته الجديدة، معلقاً عبر حسابه على موقع إنستغرام: «شكراً الصفحة الرسمية لوورلد ميوزك أووردس على هذا الكلام الرائع وبهدي هذه المقالة لجمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وأفريقيا لأن كل ذلك بفضلهم بعد ربنا. ثقة في الله نجاح».

ونقلت صفحة جوائز الموسيقى العالمية تصريحات النجم المصري التي أكد فيها رغبته في بلوغ العالمية قائلاً: «أنا متحمس حقاً لنقل موسيقانا إلى جماهير جديدة، لقد كانت تجربة التعاون مع جيمس رائعة».

يذكر أن تصوير الأغنية الجديدة «يا حبيبي» تمت بشكل كامل في دبي، وبالتحديد في فندق «فيرساتشي»، مع إطلاق لافت للعمل على لوحات إعلانية في مدينة نيويورك، وعلى أكبر شاشة إعلانية في العالم بجدة.

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