رحيل الفنانة السودانية ستونة.. شيكولاتة «صعيدي في الجامعة الأميركية»

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفيت، أمس الثلاثاء، الفنانة والمطربة السودانية ستونة، إثر تعرّضها لأزمة صحية مؤخراً، في القاهرة، عن عمر ناهز 58 عاماً.

وأطلت الراحلة في عدد من الأعمال، ومن بينها «صعيدي في الجامعة الأميركية» الذي أدت فيه - إلى جانب بطل الفيلم محمد هنيدي - الأغنية التي اشتهرت بها «شكولاتة»، وذلك في نهاية التسعينات، كما شاركت بمشاهد في أعمال أمام الزعيم عادل إمام.

وكانت الراحلة قد قالت في أحد الحوارات التلفزيونية، إن «الزعيم» طلبها بالاسم للمشاركة في أعمال له، ومن بينها «هاللو أميركا»، كما كشفت في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «سي.بي.سي».

ونعى عدد من الفنانين، من بينهم النجمة مي كساب وآخرون، «ستونة»، التي درست الفنون الجميلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا في العاصمة السودانية الخرطوم، وحاولت تسليط الضوء على الفلكور السوداني عبر إبداعاتها الجميلة برسوم الحناء، وشاركت في العديد من المسرحيات أيضاً.

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