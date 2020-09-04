"كورونا" يصيب "باتمان" الجديد روبرت باتنسون

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت مجلة «ذا هوليوود ريبورتر»، أنه ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتنسون بمرض «كوفيد - 19»، ما أدى إلى تعليق العمل في بريطانيا في موقع تصوير فيلم «ذا باتمان» الذي يؤدي فيه دور البطولة.



وقالت شركة «وارنر براذرز» في بيان، إن «عضواً في فريق إنتاج فيلم (ذا باتمان) ثبتت إصابته بالفيروس»، لكنها لم تكشف اسمه، وأضاف البيان أن «تصوير الفيلم توقف موقتاً».

ونقلت مجلة عن مصادر لم تنشر أسماءها أن من ثبتت إصابته بالفيروس هو باتنسون نجم الفيلم.

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