»ذا روك» يكشف عن إصابته بـ «كورونا«

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف النجم العالمي والمصارع السابق دواين جونسون، الملقب بالصخرة (ذا روك)، عن إصابته وعائلته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، منذ ما يقرب من أسبوعين ونصف، وتعافيهم منه بعد رحلة علاج.

وذكر «ذا روك» في مقطع فيديو نشره عبر موقع «إنستغرام»، أمس، أن العدوى انتقلت إليه وإلى زوجته لورين (35 عاماً) وابنتيهما، جاسمين (أربعة أعوام)، وتيانا (عامان)، عبر أصدقاء مقربين للعائلة، في حين تمثلت الأعراض التي عانتها الطفلتان في احتقان في الحلق لمدة يومين فقط، بينما عانى هو وزوجته قبل أن يصلا إلى مرحلة التعافي من الفيروس، ناصحاً الجميع بالالتزام بالإجراءات الوقائية.

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