بصورة من الطفولة.. حسين الجسمي يحتفل بعيد ميلاده الـ41

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

احتفل النجم الإماراتي حسين الجسمي بعيد ميلاده الـ41، عبر نشر صورة من طفولته، عبر حسابه الشخصي على موقعي «تويتر» و«انستغرام»، وعلق عليها قائلاً: «اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41، والحمد لله على كل نعمه، واثق الخطوة بمحبّتكم، وشامخ باحترامكم».

ولاقت التغريدة ردود فعل واسعة من جمهور الجسمي الذين حرصوا على تهنئته بهذه المناسبة.

من جانب آخر؛ حققت أغنية «بالبنط العريض» التي طرحها الجسمي في منتصف الشهر الجاري، أكثر من 15 مليون مشاهدة، على موقع «يوتيوب»، وهي من كلمات الشاعر المصري أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج توما.

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