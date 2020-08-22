سجن الممثلة الأمريكية لوري لوغلين بسبب عملية احتيال لإلحاق ابنتيها بجامعة مرموقة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حُكم على الممثلة الأمريكية لوري لوغلين، نجمة المسلسل الكوميدي "فول هاوس" ، بالسجن لمدة شهرين لدورها في عملية احتيال متعلقة بإجراءات القبول بالجامعة.

وقبل إصدار الحكم، وافق قاض فيدرالي على صفقة لتخفيف العقوبة مقابل إقرار النجمة بالذنب.

وحُكم على زوجها موسيمو جيانولي بالسجن خمسة أشهر.

وفي مايو، اعترف الزوجان بالمشاركة في مخطط احتيال يهدف ضمان مقعدين لابنتيهما في جامعة ساذرن كاليفورنيا، وذلك بادعاء تفوق الاثنتين في مجال الرياضة.

وتُلزم صفقة الإقرار بالذنب لوغلين بدفع غرامة قدرها 150 ألف دولار، والمشاركة في أنشطة خدمة مجتمعية لمدة 100 ساعة.

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