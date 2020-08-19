«العريس» محمد عساف يغنّي في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يحيي المطرب الفلسطيني محمد عساف، الذي احتفل بزفافه مؤخراً، حفلاً على مسرح دبي أوبرا، مساء غد الخميس.

وسيقدم «محبوب العرب» خلال الحفل الذي سيشارك في إحيائه المطرب سيف نبيل، مجموعة من أغانيه المتنوعة.

ويأتي الحفل ضمن مفاجآت صيف دبي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري الحافلة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية والعروض الترويجية.

ويمكن للجمهور الاستمتاع بموسيقى بوليوود مع المطرب الهندي سونو نيجام، يوم الجمعة، في مركز دبي التجاري العالمي. ويشمل الحفل الذي يقام تحت عنوان «ذا لايت» مع سونو نيجام، أنغاماً واستعراضات بوليوود الشهيرة، مع الحفاظ على التباعد والإجراءات الاحترازية.



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